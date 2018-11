L'Abi sospende il pagamento dei mutui per le famiglie colpite dal maltempo

UDINE - Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, considera «molto positiva e collaborativa» la conferma giunta dall'Abi relativamente alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui nelle zone colpite dalla recente ondata di maltempo.

«In questo modo - evidenzia Fedriga - il sistema bancario consente a imprese e cittadini del Friuli Venezia Giulia, così come agli altri territori gravemente danneggiati, di utilizzare tutte le energie per favorire l'immediata ripresa a ogni livello, una modalità di reazione che la nostra regione, la seconda più colpita dopo il Veneto, sta mettendo in atto con grande carattere e ferrea determinazione». La misura di sospensione fa seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri e all'ordinanza del capo dipartimento nazionale della Protezione civile dello scorso 15 novembre.

I titolari di mutui relativi a edifici sgomberati o alla gestione di attività commerciale ed economica, anche agricola, svolta negli edifici stessi, possono chiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, fino al ripristino dell'agibilità o abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, ovvero fino al 1 ottobre 2019. Le banche, a questo proposito, sono tenute a informare i soggetti titolari di mutui della possibilità di sospensione, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi.