Minorenne aggredisce i genitori: denunciato

SAN DANIELE DEL FRIULI - Ancora una denuncia a carico di un minorenne e ancora una volta a causa del comportamento aggressivo nei confronti dei genitori. L’ultimo caso balzato alle cronache risale a qualche giorno fa quando una donna che vive in un paese alle porte di Udine, è stata aggredita dal figlio, un ragazzo minorenne, di 17 anni, che l’ha mandata all’ospedale.

AGGRESSIONE - I carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli nei giorni scorsi hanno denunciato, in stato libertà, per l’ipotesi di reato di maltrattamenti a familiari o conviventi, un 17enne della zona il quale per diversi mesi avrebbe tenuto un comportamento aggressivo e ingiurioso nei confronti dei genitori conviventi.