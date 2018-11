Fibra ottica: Michelini annuncia una sospensione dei lavori per le feste natalizie

UDINE - «In vista del Natale abbiamo deciso, in accordo con gli uffici tecnici del Comune e la ditta appaltante Open Fiber, di sospendere da metà novembre fino alla fine delle festività, i lavori di posa della fibra ottica nelle vie del centro cittadino». Questo l’annuncio del vicesindaco e assessore alla Mobilità, Lavori Pubblici, Edilizia Scolastica Loris Michelini. «I lavori - ha precisato Michelini - erano stati programmati anche per i mesi di novembre e dicembre ma grazie alla disponibilità della ditta siamo riusciti ad arrivare a un accordo per l’interruzione che permetta ai cittadini, ai turisti e agli esercizi commerciali di poter godere del periodo natalizio senza disagi».

«Il piano definito dal Ministero dello Sviluppo Economico - ha aggiunto l’assessore - è finalizzato al miglioramento dei collegamenti digitali prevede la realizzazione di infrastrutture utilizzabili da tutti gli operatori interessati. Il Comune ha a sua volta firmato una convenzione con Open Fiber che prevede il rilascio, da parte dell’amministrazione, di un’autorizzazione per ogni intervento. Gli scavi sono di larghezza limitata e prevedono delle canalette dotate di giunti elastici e di altri dispositivi da collocarsi vicino ai marciapiedi. Il ripristino degli scavi avviene tramite il cosiddetto binder, una miscela di cemento e materiale inerte. A quel punto la ditta tiene monitorato, nei dodici mesi successivi alla posa, l’abbassamento fisiologico ma impercettibile del livello della strada, e, se necessario, interviene procedendo con un nuovo livellamento. Ad oggi per oltre la metà dei lavori si è già proceduto al ripristino definitivo».

«L’amministrazione si impegnerà anche a estendere la fibra ottica anche nelle zone della città che ad oggi non rientrano nel piano previsto», ha concluso Michelini.