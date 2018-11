Luca Carboni sbarca in Fvg con il suo Sputnik Tour

UDINE - Dopo una prima tranche di concerti tenuti nei club, Luca Carboni, cantautore bolognese fra i più amati dal pubblico italiano, torna a grande richiesta a primavera 2019 con una nuova serie di live del suo ‘Sputnik Tour’, che si terranno questa volta nei principali teatri d’Italia. Il nuovo viaggio musicale di Luca Carboni ripartirà proprio dal Friuli Venezia Giulia e dalla città di Udine, con il concerto in programma il prossimo 7 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Teatro stesso, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di venerdì 23 novembre.

LUCA CARBONI - Il pop d’autore di Luca Carboni e dello ‘Sputnik Tour’ sorprenderà nuovamente il pubblico con uno show colorato, dove luci e laser emergeranno da un maxischermo digitale. Le immagini racconteranno e amplificheranno il lavoro musicale, come fotografie della carriera e della storia musicale dell’artista. Per i suoni, Luca Carboni ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album ‘Sputnik’, pubblicato nel giugno scorso, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco anche la sua fidata band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. In scaletta troveranno spazio i successi degli ultimi album ‘Sputnik’ (‘Una grande festa’, ‘Io non voglio’, ‘Amore digitale’, ‘Due’) e del precedente ‘Pop-Up’ (‘Luca lo stesso’, ‘Bologna è una regola’) e i successi di oltre trent’anni di carriera da ‘Mare Mare’ a ‘Farfallina’, da ‘Inno Nazionale’ a ‘Silvia lo sai’. Un concerto con tante anime come quelle del suo pubblico, che grazie anche alle canzoni degli ultimi due progetti, si è arricchito anche di tanti giovani. ‘Sputnik’ è un album potente, diretto, essenziale, uscito a giugno Luca Carboni si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso tempo profondi, un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del Pop.

Info e punti autorizzati su www.azalea.it.