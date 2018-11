Con 5,4 kg di marijuana in auto: arrestati due corriere nigeriani

PAGNACCO – La Polizia stradale di Amaro ha intercettato (e arrestato) due corrieri di droga. Si tratta di due cittadini nigeriani residenti in Austria, un 31enne e un 33enne, trovati in possesso di 5,4 chilogrammi di marijuana. Per entrambi sono scattate le manette, con l’accusa di concorso in traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

POLIZIA INSOSPETTITA DAL NERVOSISMO DEI DUE CORRIERI - Il controllo è scattato mercoledì 21 novembre sull’autostrada A23, all’altezza di Pagnacco. La polizia ha fermato una un’autovettura Renault Clio con targa slovacca con a bordo i due nigeriani, che stavano viaggiando in direzione Austria. Insospettiti dal nervosismo dei due, gli agenti della stradale hanno effettuato un controllo più accurato della vettura, trovando la droga all’interno di una valigia riposta dentro un borsone. Si tratta di 5 panetti di sostanza stupefacente per un totale di 5,4 chilogrammi.

SUL MERCATO LA DROGA AVREBBE FRUTTATO 60 MILA EURO - Gli accertamenti effettuati in Questura sulla sostanza sequestrata hanno confermato trattarsi di marijuana. Una quantità che se fosse arrivata sul mercato al dettaglio dello spaccio avrebbe fruttato una somma pari a circa 60 mila euro. I due nigeriani sono stati portati nel carcere di Udine.