Dava ospitalità a persone senza documenti: chiuso per 15 giorni l'hotel Roma

PALMANOVA – Il Questore di Udine ha deciso di chiudere per 15 giorni l’hotel Roma di Palmanova. La notifica è stata consegnata giovedì mattina dagli agenti della Polizia di Stato.

La decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e in particolare per la mancata ottemperanza degli obblighi previsti dall’articolo 109 dello stesso Testo Unico, che prevede per i gestori di strutture recettive gli obblighi di dare alloggio esclusivamente a persone munite di idoneo documento d’identità e di comunicare alla Questura territorialmente competente entro 24 ore dall’arrivo le generalità degli alloggiati.

In particolare la scorsa settimana, a seguito di un controllo di routine, è stata accertata la presenza tra gli alloggiati di due cittadini pakistani privi di validi documenti, irregolari sul territorio nazionale, peraltro inottemperanti a precedenti provvedimenti di espulsione emessi dai prefetti di Torino e Udine.

Le verifiche successive hanno permesso agli agenti della Questura di Udine di appurare che detta violazione era stata commessa anche in passato. Oltre al provvedimento amministrativo, il gestore è stato segnalato all’autorità giudiziaria.