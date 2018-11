Gli eventi in programma venerdì 23 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

‘Piombi Acoustic Live’

​​​​​​​Il Natale si avvicina e ai Piombi di Udine arriva la miglior musica dal vivo e in acustico del triveneto. Si parte già venerdì 23 novembre con la magia del Rock'n'Roll dei 'Positiva', notissima band che da oltre 20 anni porta in tutta italia il verbo degli anni '50. Info, qui.

Cinema palestinese

Fino a venerdì 23 novembre il Visionario ospita per il terzo anno consecutivo la Rassegna di Cinema Palestinese: un’occasione per conoscere la Palestina ed avvicinarsi ad una cinematografia interessante, generalmente non molto presente sui nostri grandi schermi. Info, qui.

Se questo è amore

Il 23 novembre al Cinecity, alle 10.30, è in programma lo spettacolo ‘Piccola mia’ (ingresso riservato alle Scuole). Testo e drammaturgia di Maria Antonietta Centoducati. Con Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli (attori) e Ovidio Bigi (pianoforte). In serata, alle 20.45, sempre al Cinecity, è in programma lo spettacolo ‘Luna di mele’, aperto a tutti e con ingresso libero. Info, qui.

‘Di sana e robusta emozione’

‘Di sana e robusta emozione. Allenare le capacità di relazione nello sport e nella vita’, è in programma a Udine il 23 e il 24 novembre. Si tratta di una due giorni nella quale spiegare come lo sport, e la scuola, rappresentino uno degli importanti luoghi di socializzazione in cui i ragazzi possono apprendere la gestione delle relazioni. Info, qui.

Salotto musicale del Fvg

La serata sarà quella di venerdì 23 novembre, con inizio alle 21, nelle sale di Villa Aurora (in via Diaz 47), e avrà come titolo «Giancarlo e C.V.», ossia Giancarlo Cardini e Caterina Venturelli, compositrice toscana che è stata allieva di Cardini, al quale il Salotto ha dedicato la stagione scorsa e lo ha avuto come ospite per un evento speciale. Info, qui.

Lo scoppio di Sant'Osvaldo

Venerdì 23 novembre alle 16, si terrà una conferenza al Museo Etnografico del Friuli, tenuta dal maestro Gaetano Vinciguerra, avente tema ‘Lo scoppio di Sant'Osvaldo, 27 agosto 1917: che cosa accadde e perché’. In quella giornata della Grande Guerra, esplose, nella frazione di Sant'Osvaldo, uno dei più grossi depositi di munizioni della Seconda Armata che distrusse la borgata fino a lambire la città di Udine. Una serie di boati che sconquassarono il quartiere, la città e una buona parte di Friuli. A tal punto che Udine subì un'evacuazione forzata. L'ingresso alla conferenza è libero, fino ad esaurimento dei posti.

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per il 25 novembre di ogni anno, il Gruppo consiliare regionale dei Cittadini ha organizzato un incontro di approfondimento e riflessione. L’appuntamento è venerdì 23 novembre a San Giovanni al Natisone a partire dalle 18.15 nella Sala consiliare del Comune a Villa De Brandis.Il Movimento civico ha coinvolto esperti del settore, a cominciare dallo psicologo Roberto Collovati, mediatore familiare e autore del nuovo e apprezzato saggio ‘Aggressività e violenza maschile al tempo della globalizzazione’ e da Andreina Baruffini, avvocato e vicepresidente dell’associazione ‘Se Non Ora Quando’ di Udine, introdotti dalla vicesindaco Anna Bogaro. Non mancheranno poi i contributi delle rappresentanti dei ‘Centri Antiviolenza Donne’ regionali e di operatori sanitari. Una ‘task force’ alla quale i due consiglieri regionali dei civici, Simona Liguori e Tiziano Centis, hanno chiesto un contributo di idee e proposte. L’obiettivo è il necessario aggiornamento della legge regionale risalente al 2000, che i Cittadini presenteranno in Consiglio nei primi mesi del nuovo anno.

Settimana del gioco da tavolo

L'Archivio Italiano dei Giochi e la Ludoteca comunale di Udine promuovono dal 20 al 24 novembre 2018 la Settimana del gioco da tavolo con una ricca serie di appuntamenti ludici. L'evento, che coincide con la data dell'anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, si prefigge lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul diritto al gioco, sottolineando il suo valore formativo, e intende promuovere, per mezzo del gioco, l'incontro, la socializzazione e lo sviluppo di relazioni positive. Quest'anno l'evento è dedicato a Niek Neuwahl, game designer olandese da molti anni residente in Toscana. Info, qui.

Da Linussio all’Industria 4.0

Confindustria Udine organizza per venerdì 23 novembre, con inizio alle 18, a palazzo Torriani, l’incontro ‘Da Linussio all’Industria 4.0 – storia e cultura di impresa in montagna’. L'evento, inserito nell'ambito della XVII Settimana nazionale della Cultura di Impresa di Confindustria, vuole raccontare un momento storico in cui una geniale iniziativa industriale nel settore sportivo è riuscita a creare gli stimoli per la valorizzazione di un intero territorio e della sua comunità. Un esempio dell'enorme ricaduta culturale ed economica che si può ottenere quando una persona riesce a esprimere il suo talento nel territorio in cui è nata e cresciuta.

Mitteleuropa Orchestra

Venerdì 23 novembre, alle 20.45, al Teatro Gustavo Modena di Palmanova, andrà in scena il penultimo appuntamento della Stagione Sinfonica della Mitteleuropa Orchestra. Questa volta a far risuonare il Teatro della città fortezza ci saranno le musiche rock e progressive arrangiate da Valter Poles e dirette dal Maestro Igor Zobin.

Black al Città Fiera

Venerdì 23 Novembre, tutti i 250 negozi di Città Fiera, rimarranno aperti fino a mezzanotte, dando la possibilità proprio a tutti, di effettuare gli acquisti in comodità scoprendo tutte le offerte con la garanzia di trovare il massimo assortimento a prezzi scontati su tutte le marche. Info, qui.

Black friday a Udine

Un’occasione per prolungare la festa in una città illuminata per il Natale. Confcommercio Udine, in collaborazione con Villaggio dei Pecile, Amici di via Mercatovecchio, UdineIdea, Comitato dei Sarpi, Associazione via Vittorio Veneto, Borghi Poscolle e Pracchiuso, promuove il primo Black Friday, venerdì 23 novembre, nella giornata in cui Comune e Camera di Commercio 'accenderanno' le vie del centro storico. Info, qui.

Black Friday al Giovanni da Udine

Venerdì 23 novembre si potranno acquistare i biglietti per una lista selezionata di titoli di prosa, musica e danza risparmiando fino al 30 per cento. Dettagli, qui.