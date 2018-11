Udine, da Roma 110 mila euro per sistemi di videosorveglianza

UDINE - «Finalmente da Roma arriva un segnale di attenzione nei conforti della nostra città: il Ministero degli Interni ha infatti stanziato 110.175 euro per l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree a rischio del territorio del Comune di Udine». Queste le parole con cui l’assessore alla sicurezza Alessandro Ciani ha commentato la notizia dell’arrivo del contributo da parte del Viminale.

SICUREZZA URBANA CONSIDERATA PRIORITARIA - «Uno dei primi atti di questa Giunta - ha spiegato Ciani -, il 27 giungo 2018, è stata la stipula di un Patto per l’attuazione della sicurezza urbana da parte del sindaco e del prefetto, che prevede l’istituzione di un tavolo il cui obiettivo è quello di adottare strategie congiunte volte a tutelare l’ordine pubblico e a contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte alle esigenze del territorio. Gli obiettivi - ha precisato l’assessore - sono quelli di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, promuovere il rispetto del decoro urbano, contrastare il vandalismo, il degrado e il deturpamento del territorio, favorire la fruizione virtuosa dello spazio pubblico, agire sui comportamenti cosiddetti antisociali come schiamazzi, maleducazione, aggressività, monitorare le zone maggiormente a rischio e prevenire i danni derivanti dall’inciviltà di alcuni».

ECCO DOVE SARANNO POSIZIONATE LE TELECAMERE - Il patto prevede l’installazione di sistemi di videosorveglianza in aree del territorio comunale particolarmente delicate quali il parco Moretti, il parco del Cormor, la rotonda del Terminal Nord, i sottopassi di via Cernaia, via Manzini angolo via Parini, viale Ungheria all’incrocio con via del Pozzo, viale Europa Unita, via Ciconi, via Tullio, viale Palmanova. A questo fine il Ministero degli Interni ha stanziato per questo progetto il contributo di euro 110.175. Questo il commento dell'assessore Ciani: «Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto e garantisco che lavorerò immediatamente con gli uffici e con tutti i soggetti deputati alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico affinché il progetto sia realizzato quanto prima. Fa piacere che uno dei primi atti del sindaco abbia riguardato proprio il tema della sicurezza e che ora ci siano ingenti disponibilità economiche per affrontarlo in maniera efficace attraverso uno straordinario potenziamento del sistema cittadino di videosorveglianza», ha concluso l'assessore.