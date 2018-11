‘Hola Frida mandi Tina' in scena a Udine

UDINE - «Scegli una persona che ti guardi come se fosse una magia». Parole di Frida Kahlo. Proprio la pittrice messicana sarà protagonista di uno spettacolo teatrale in programma a Udine (in sala Madrassi, via Gemona 60) il 23 novembre, alle 21.

LO SPETTACOLO - ‘Hola Frida mandi Tina - la fotógrafa la pintora ...y el muralista también’ è un racconto teatrale e multimediale ispirato alla vita, all'amicizia e agli scritti di Tina Modotti, Frida Kahlo, Diego Riveira. Le letture sceniche di testo dedicato saranno integrate da musica dal vivo, essenze profumate, fotografie, dipinti, filmati d’antan. I biglietti sono disponibili fino alle 13 del 23 novembre, alla libreria Tarantola, in via Vittorio Veneto 20, a Udine, oppure dalle 19.30 alle 21, sempre del 23 novembre, in Sala Marassi, fino a esaurimento posti.

