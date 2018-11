Al Palmanova Outlet Village al via la prevendita degli skipass stagionali

AIELLO – Skipass stagionali per tutti i poli del Friuli Venezia Giulia in prevendita al Palmanova Outlet Village. Da venerdì 23 novembre e fino a domenica 2 dicembre, dalle 10 alle 18, al Palmanova Outlet Village sarà possibile acquistare, in prevendita e quindi a prezzo agevolato rispetto al costo nel corso della stagione (dal 15% fino al 35%), lo skipass stagionale per divertirsi sulle piste di Piancavallo, Forni Di Sopra, Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio e Sella Nevea, ma anche di Sappada e della località slovena di Bovec.

BAMBINI - Per i bambini fino ai 10 anni (2009-2016 compresi) e per gli over 75 (1943 e precedenti) lo skipass sarà gratuito. «Continua la fattiva collaborazione con PromoTurismoFVG per la vendita degli skipass in prevendita per la stagione invernale 2018/19 – sottolinea la marketing manager, Giada Marangone -. PromoTurismoFVG è un attore fondamentale per la promozione turistica del territorio regionale. Aderire a questa attività significa contribuire attivamente a incrementare il flusso turistico nella nostra regione. Stiamo promuovendo la prevendita degli skipass stagionali attraverso i mezzi di comunicazione del Village. Abbiamo realizzato la pagina promozionale sul nostro sito internet, pianificato spot radio, che saranno trasmessi in filodiffusione all’outlet, e post sponsorizzati su Facebook sul nostro bacino di visitatori, che comprende il Friuli Venezia Giulia, il Veneto orientale, l’Austria, la Slovenia, la Croazia, la Serbia e il Montenegro».

INFO - Informazioni su: www.palmanovaoutelt.it. Intanto, dal 23 al 25 novembre, al Village c’è il Black Weekend, con sconti del 30% sul prezzo outlet su store aderenti. Infine, sabato 24 novembre, alle 16, ci sarà lo spettacolo dei The Messanger Mass Choir.