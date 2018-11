Camion perde il controllo sul raccordo della tangenziale: ferito l'autista

POZZUOLO DEL FRIULI – Incidente stradale, nella mattinata di giovedì 22 novembre, nel tratto di raccordo della tangenziale che porta all’ingresso dell’autostrada a Udine Sud.

Per cause in corso di accertamento un autoarticolato ha perso il controllo finendo contro il guardrail. La motrice del mezzo ha ruotato fino a incastrarsi tra il rimorchio e lo stesso guardrail.

L’autista del mezzo, un 35enne di nazionalità italiana, è rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. Sul posto, oltre alla Polizia locale, anche una squadra dei Vigili del Fuoco che si è occupata della messa in sicurezza del mezzo.