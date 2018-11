Civibank: taglia le commissioni per i bonifici verso i conti di solidarietà

CIVIDALE – CiviBank non applicherà alcuna commissione ai propri correntisti per bonifici o trasferimenti di fondi a sostegno delle popolazioni della Carnia e del Cadore colpite dalla avversità atmosferiche del 28 ottobre scorso verso il Fondo per la Protezione civile costituito dalla Regione Friuli VG (Iban IT47W02008022300000031200964) e all’analogo conto di solidarietà aperto dalla Regione Veneto (Iban IT75C0200802017000105442360). Aderendo prontamente alla sollecitazione delle due Regioni nei confronti dell’Abi, CiviBank si è predisposta a favorire ogni forma di generoso aiuto a sostegno del primo soccorso alle famiglie, imprese e infrastrutture delle zone devastate dal maltempo.

L’ALTRO INTERVENTO - Ciò si aggiunge all’intervento che la stessa banca ha adottato all’indomani del calamitoso evento che prevede a favore delle aziende e delle famiglie colpite un finanziamento a tasso agevolato della durata di 12 mesi finalizzato al ripristino dei danni subiti. Al riguardo è stato stabilito un plafond di 10 milioni di euro erogabile alle aziende anche nella forma di prefinanziamento di contributi nazionali e regionali ed ai privati. Inoltre lo stesso istituto presieduto da Michela Del Piero ha deliberato la sospensione delle rate di mutuo sulle abitazioni per le famiglie particolarmente colpite. Semplificata e snella la procedura per ottenere tali agevolazioni attivabili specificatamente nelle filiali di Civibank.