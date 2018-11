C'è la Fiera di Santa Caterina: modifiche al traffico

UDINE - Da venerdì 23 novembre e fino a domenica 25 novembre, in piazza Primo Maggio sarà allestita la tradizionale Fiera di Santa Caterina. Di conseguenza le vie adiacenti subiranno delle modifiche sia per la circolazione delle auto che per la sosta. Un evento molto atteso in città, che certamente causerà qualche disagio alla circolazione, ma che se il tempo sarà bello, porterà tra le bancarelle migliaia di persone.

LE MODIFICHE AL TRAFFICO - Il traffico veicolare proveniente da piazza Patriarcato sarà deviato lungo via Manin e via Treppo, ed entrerà in vigore l’obbligo di voltare a destra in direzione di via Massimo d’Azeglio per i veicoli provenienti da via Verdi e vicolo Porta; divieto di transito anche in via Liruti, eccetto per i veicoli autorizzati, che potranno usufruire dell’accesso e dell’uscita da largo delle Grazie, in ragione dell’istituzione di un doppio senso di circolazione della via; in largo delle Grazie saranno istituti il divieto di transito nell’area meglio indicata in loco, il divieto di sosta 0-24-zona rimozione coatta, l’obbligo di voltare a destra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Pracchiuso, l’obbligo di voltare a sinistra lungo via Sant’Agostino per i veicoli provenienti da via Liruti; da piazzale Del Din sarà obbligatorio proseguire in direzione delle vie Planis e Diaz (l’accesso e l’uscita al passo carrabile dell’istituto 'La Quiete' saranno sempre garantiti). Divieto di transito invece in viale della Vittoria, con conseguente deviazione del traffico veicolare lungo via Diaz e via Santa Chiara.

MOLTI I DIVIETI DI SOSTA - In viale Trieste sarà in vigore, nel tratto compreso tra via Monrupino e via Spalato, il divieto di sosta 0-24-zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati delle carreggiate; in via Caneva, nel tratto posto all’intersezione con viale Trieste, divieto di sosta 0-24-zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata; in vicolo Agricola, obbligo di voltare a destra all’intersezione con viale della Vittoria; in via Giovanni da Udine, divieto di transito e divieto di sosta 0-24-zona rimozione coatta all’intersezione con viale della Vittoria eccetto autorizzati Ztl per via Giovanni da Udine con accesso consentito da via Gemona; sarà istituito il doppio senso di circolazione per residenti, frontisti e autorizzati lungo le vie indicate nei punti precedenti che, con le limitazioni di cui sopra, diventano di fatto strade chiuse; in via Portanuova sarà istituito il doppio senso di circolazione per consentire l’accesso e l’uscita al/dal parcheggio in struttura di piazza Primo Maggio/viale Della Vittoria nonché dei residenti/frontisti in via Portauova e vicolo della Banca, regolamentato a mezzo di 'lanterna semaforica mobile'; in piazza Primo Maggio/viale della Vittoria nel compendio del nuovo park in struttura è prevista l’inversione del senso di marcia nel tratto in acciottolato al fine di consentire l’accesso al nuovo Park in struttura, alla sede SSM ed all’Istituto Sello nonché ai frontisti e all’uscita del nuovo Park in struttura ci sarà l’obbligo di 'inversione a U' al fine di ripercorrere via Portanuova.