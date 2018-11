Incidente in viale Venezia: auto finisce contro un palo

UDINE - E' finito dritto contro un palo, distruggendo la sua automobile. E' successo nel tardo pomeriggio di giovedì in viale Venezia, a Udine, all'altezza con via Firenze. Un automobilista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura andando contro il palo che sorregge i cartelli stradali e gli impianti semaforici.

Uno schianto molto violento che ha provocato anche il ferimento dell'automobilista. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno accompagnato la persona ferita in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine. Ci sono stati dei disagi al traffico.