Chiede gli stipendi in arretrato al suo titolare e finisce a pugni: ferito un uomo

PORDENONE - Un cittadino pachistano è rimasto ferito in maniera seria nel corso di una colluttazione avvenuta nella serata del 22 novembre, attorno alle 20.50, in piazza Risorgimento, a Pordenone, all'esterno di una macelleria islamica.

I FATTI - Secondo quanto si è appreso, l'uomo si era recato dal suo titolare - un cittadino del Bangladesh - per chiedere il pagamento di alcune pendenze. La situazione è degenerata e i due sono venuti alle mani e si sono scambiati calci e pugni, poi il macellaio ha preso un grosso coltello e ha iniziato a colpire, con il pesante manico di legno, l'altro al capo. Il cittadino pachistano ha riportato ferite profonde, ha perso molto sangue, ma non è in pericolo di vita. Anche il macellaio è ricorso alle cure del pronto soccorso per alcune ferite e contusioni. Indagini sono in corso a cura della polizia, intervenuta sul posto con rinforzi da parte dei carabinieri.