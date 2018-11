La Gsa attesa da due trasferte consecutive: si comincia domenica da Jesi

UDINE - Dopo due gare consecutive in casa, entrambe vinte, la Gsa Udine si appresta a ricambiare la cortesia affrontando due incontri lontano dalle mure amiche. Si inizia domenica, alle ore 12 (diretta TV su SportItalia), nelle Marche contro Jesi e poi si prosegue sabato 1 dicembre, alle ore 20.30, in Sardegna, contro Cagliari. Due trasferte che paiono abbordabili, contro squadre impelagate nelle lotte di bassa classifica, anche se le insidie possono nascondersi anche nelle partite sulla carta più semplici. Jesi, tra l'altro, è un campo storicamente non facile per la Gsa; lo scorso anno fu teatro di una velenosa sconfitta per 78 a 74 dopo che i bianconeri erano stati a lungo in vantaggio.

La squadra allenata dal confermato coach Cagnazzo ha 4 punti in classifica ed è reduce dalla pesante sconfitta di Treviso per 90 a 68. Al posto dei due veterani Green (andato alla Bakery Piacenza) e Hasbrouck (finito alla Fortitudo) come americani i marchigiani schierano la guardia Dillard (17 punti e 6 assist di media a partita) ed il play-guardia Jones (18 punti di media a partita). Da tenere d'occhio un terzetto di italiani: il centro, ex Snaidero, Rinaldi, l'ala Totè, già vista a Verona e il tiratore, ex Trieste, Baldasso.

L'ala bianconera Cortese ha espresso fiducia per il risultato in terra marchigiana in sede di presentazione del match: «Andiamo là per vincere, è una trasferta alla nostra portata. Jesi ha un grande talento offensivo, ma noi in difesa, soprattutto nelle ultime quattro partite, stiamo facendo bene, riempiendo l'area per poi ripartire in contropiede. Jesi ha un ottimo quintetto e, soprattutto in casa, fa una buona pallacanestro, fatta di corsa e transizione», ha detto il giocatore bianconero.