Trasferita dopo il maltempo: sta bene la lince Cesare

TARVISIO - A fine ottobre il maltempo ha messo in ginocchio l’area faunistica di Forni di Sopra, distrutta da smottamenti e alberi caduti. È stato necessario trasferire molti animali, tra cui lo splendido esemplare di lince maschio di nome Cesare, portato in una struttura protetta in Foresta di Tarvisio e gestita dal Progetto Lince Italia e dai Carabinieri Forestali.

«In attesa del restauro dell’area e del ritorno di Cesare a Forni di Sopra, come da protocollo – si legge nella pagina Facebook di Progetto Lice Italia – per ragioni di sicurezza Cesare ha ricevuto un radiocollare. Il momento della breve sedazione e manipolazione è stato sfruttato anche per un check-up fisiologico dai risultati positivi. Cesare è in piena forma».