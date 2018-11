«O mi pagate o l'asta non sarà aggiudicata a voi»: 52enne denunciato

TAVAGNACCO – Lo stabile finisce all’asta. Il valore stabilito è pari a 132 mila euro. Due fratelli imprenditori decidono di partecipare all’aggiudicazione dell’immobile, ma qualcosa non va. Un 52enne della provincia friulana li minaccia di impedire l’aggiudicazione a loro favore.

I FATTI - Affinchè tutto vada ‘per il verso giusto’ chiede di avere del denaro, 5 mila euro. I due fratelli acconsentono, ma proprio in quella circostanza intervengono le forze dell’ordine che bloccano il 52enne all’atto della consegna della somma pattiuta e restituiscono i soldi ai legittimi proprietari. Gli uomini dell’Arma della stazione di Feletto Umberto a quel punto hanno denunciato, in stato di libertà, il 52enne. Per lui l’ipotesi di reato è quella di turbata libertà degli incanti, in violazione all’articolo 353 del codice penale secondo il quale: «Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti».