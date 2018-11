Rubavano in Friuli e poi nascondevano la refurtiva nel Veneziano: denunciati 3 georgiani

UDINE – Sono accusati di furti in diverse abitazioni oltre che di ricettazione. A finire nei guai sono stati due cittadini georgiani di 43 e 25 anni residenti in provincia di Udine, che si avvalevano della collaborazione di una terza persona, anche lei georgiana, che lavorava come badante in provincia di Venezia. L’indagine è stata portata avanti dalla Squadra mobile della Questura di Udine.

Tutto è nato nel maggio scorso dopo un furto messo a segno in città. Del colpo sono stati ritenuti responsabili i due georgiani, che erano soliti muoversi attraverso le province del Friuli per scegliere il luogo perfetto dove agire. Nel corso dell’indagine è emersa anche la complicità della badante a servizio di una facoltosa famiglia della provincia di Venezia: il suo compito era quello di custodire parte della refurtiva. Non a caso, nel corso di una perquisizione sono saltati fuori oggetti spariti da un’abitazione di Udine nell’estate 2017.

Per una parte dei gioielli recuperati la Polizia cerca ancora i legittimi proprietari.