Gli eventi in programma sabato 24 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Casa di Babbo Natale

Dal 24 novembre apre l’originale Casa di Babbo Natale, una stanza che ricreando lo stile lappone, è un vero e proprio set fotografico professionale, dove tutti i fine settimana di dicembre si potranno scattare foto ricordo omaggio con Babbo Natale e in cui si potrà imbucare la propria letterina. L’evento è una delle tappe di Missione Babbo Natale, iniziativa di solidarietà in favore dell’Agmen. La casa di Babbo Natale si trova al primo piano di Città Fiera dove tutti gli altri giorni della settimana si potranno scattare foto ricordo omaggio grazie al set fotografico professionale curato da Luxury Art.

Settimana del gioco da tavolo

L'Archivio Italiano dei Giochi e la Ludoteca comunale di Udine promuovono dal 20 al 24 novembre 2018 la Settimana del gioco da tavolo con una ricca serie di appuntamenti ludici. L'evento, che coincide con la data dell'anniversario della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, si prefigge lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul diritto al gioco, sottolineando il suo valore formativo, e intende promuovere, per mezzo del gioco, l'incontro, la socializzazione e lo sviluppo di relazioni positive. Quest'anno l'evento è dedicato a Niek Neuwahl, game designer olandese da molti anni residente in Toscana. Info, qui.

‘Di sana e robusta emozione’

‘Di sana e robusta emozione. Allenare le capacità di relazione nello sport e nella vita’, è in programma a Udine il 23 e il 24 novembre. Si tratta di una due giorni nella quale spiegare come lo sport, e la scuola, rappresentino uno degli importanti luoghi di socializzazione in cui i ragazzi possono apprendere la gestione delle relazioni. Info, qui.

‘The Messengers Mass Choir’

Sabato 24 novembre, alle 16, nella piazzetta principale del Village, sarà possibile assistere a un’esibizione davvero unica. Ospiti d’eccezione dell’outlet friulano saranno i ‘The Messengers Mass Choir’, formazione corale nata come ‘Friuli Venezia Giulia Gospel Mass Choir’. Info, qui.

Se questo è amore

Il 24 novembre, a Lignano, dal piazzale del Municipio, alle 14.30, ci sarà ‘A passo di donna’: camminata lungo l’asse pedonale di Lignano Sabbiadoro, fino al Faro Rosso e termine a Terrazza a Mare, a cura dell’Associazione Nordic Walking di Lignano. Nello stesso giorno, a terrazza a Mare, alle 17, è prevista l’inaugurazione della mostra artistica ‘Volti di donna’, a cura dell’Associazione Lignano Arte. Info, qui.

Fiera del lavoro ALig

70 aziende pronte a offrire 420 posti di lavoro, 1.200 persone attese: la Fiera del Lavoro Fvg batte ogni record anche quest’anno. Appuntamento per sabato 24 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per la 13^ edizione. I dettagli, qui.

Yoga e Advaita​​​​​​​

Sabato 24 novembre si tiene a Udine il convegno Yoga e Advaita, promosso dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell’Università di Udine, in collaborazione con la Società Indologica ‘Luigi Pio Tessitori’. I dettagli, qui.

Musica a Cividale

‘Contrasti - Angeli e demoni, il limite e il sublime’ è ormai pronto al debutto, in calendario per sabato 24 novembre, alle 18, nel palazzo del Museo Archeologico Nazionale cividalese, in piazza Duomo.

Il circo di Daina Orfei a Codroipo

Il prossimo spettacolo sarà allestito nell'auditorium di Codroipo, sabato 24.novembre, alle 16.30. Ci saranno clown, giocolieri, antipodista ovvero giocoliere con i piedi, magia e grande illusione, le magiche bolle di sapone giganti, l’uomo più forte al mondo, il clown dal mega pallone, le mascotte del momento come Topolino, Masha Orso e i Minions che saluteranno i più piccini. Uno spettacolo per tutta la famiglia.

Contro l’invasione

Sabato 24 novembre, alle 17.30, in via Savorgnana, nello spazio di fronte l’osteria ‘Al Grappolo d’Oro’, si svolgerà la manifestazione ‘Contro l’invasione. Per la giornata contro la violenza di genere’. L’evento ricorderà la tragica fine delle tre ragazze italiane, Alice Bros, Pamela Mastropietro e Desirée Mariottini, vittime simbolo della violenza subita dalle ragazze italiane, ad opera delle varie mafie e bande legate allo spaccio dell’eroina.​​​​​​​

Strolic furlan

Ogni anno, puntuale a Santa Caterina, arriva lo Strolic furlan della Filologica Friulana. L’edizione 2019, a cura di Dani Pagnucco, segna lo Strolic numero 100 e la presentazione affidata ad Angelo Floramo – che si terrà sabato 24 novembre alle 16.30 a Palazzo Mantica, sede della Società Filologica Friulana in via Manin 18 a Udine – aprirà l’anno del Centenario della Società, che fu fondata a Gorizia il 23 novembre 1919.

‘L’uomo che piantava gli alberi’

La compagnia teatrale Molino Rosenkranz torna al Teatro Vittoria di Fagagna per proporre un’altra occasione di incontro e di riflessione che non tralascerà di certo la sfera emotiva, anzi. Sabato 24 novembre, infatti, alle 20.25, andrà in scena ‘L’uomo che piantava gli alberi’ ispirato al racconto di Jean Giono pubblicato nel 1953.

‘Incontro Medici-Pazienti’

L’Associazione A.M.I.C.I. Onlus - sezione del Friuli-Venezia Giulia organizza, in collaborazione con la AAS n 3 Alto Friuli, Collinare e Medio Friuli un ‘Incontro Medici-Pazienti’ presso la Sala Lodolo in piazza Rodolone, all’interno del Presidio Ospedaliero per la Salute di di Gemona del Friuli, dalle 9.30 alle 12. Nel corso della mattinata medici ed esperti delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino saranno a disposizione per rispondere alle domande dei pazienti e dei loro familiari.

‘Prendiamoci la strada’

‘Prendiamoci la strada’ per dire basta ai femminicidi, alla violenza di genere e affermare la propria autodeterminazione. Il corteo è apartitico ma dichiaratamente antirazzista e antifascista, è costruito dal basso ed è completamente autorganizzato, quindi senza sponsor, interventi istituzionali e deleghe, ma direttamente da chi partecipa. La manifestazione del 24 novembre (dalle 17.30) è aperta a donne, uomini, persone non binarie e chi si rispecchia in qualsiasi genere, orientamento sessuale e identità e che fanno della lotta alla violenza contro le donne, alla violenza eteropatriarcale, all'eterosessualità obbligatoria e al binarismo di genere una priorità.

Studi Massonici

Il XIII Seminario di Studi Massonici ‘In Memoriam Antonio Celotti’ è dedicato quest'anno al tema ‘I Cittadini del domani: la bellezza di guardare lontano’. Sono il Collegio Circoscrizionale del Friuli Venezia Giulia e il Consiglio dei Maestri Venerabili di Udine ad organizzare l'incontro pubblico annuale, che si terrà sabato 24 novembre, alle 16, nella prestigiosa cornice di Palazzo Kechler, come di consueto.