Gli eventi in programma domenica 25 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 25 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

Grotte di Villanova

Il 25 novembre sarà possibile visitare il percorso turistico, per l’ultima volta prima della chiusura, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. Maggiori info, qui.

Magica domenica

Per celebrare il mondo creato da J.K. Rowling in occasione dell’uscita di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, la Mediateca Mario Quargnolo ed il Visionario vi invitano domenica 25 novembre ad un’intera giornata dedicata alla magia! Info, qui.

Colloqui dell’Abbazia

La suggestiva cornice dell’Abbazia di Rosazzo, sita nel comune di Manzano, ospiterà Domenica 25 novembre 2018 – in occasione della conclusione del conflitto della Grande Guerra – lo scrittore Marco Mondini per la presentazione del suo saggio storico intitolato «Il Capo. La Grande Guerra del generale Luigi Cadorna». Dettagli, qui.

A scuola come negli anni ’60

Domenica 25 novembre, dalle 10.30, all’ex Scuola Elementare ‘Resi Marinotti’, a Torviscosa®, è in programma l’inaugurazione di un’aula allestita con gli arredi e i materiali didattici degli anni ’60. Dalle 15 alle 17, sono invece ci saranno delle letture per i bambini di fiabe e racconti che hanno accompagnato l’infanzia dei loro genitori e dei loro nonni, ma che sono in realtà senza tempo. Info, qui.

‘Non Solo Perlage’

‘Non Solo Perlage’ è la rassegna enologica dedicata alla promozione dei vini rossi e bianchi nonché delle bollicine metodo classico e metodo charmat organizzata dalla Pro Loco Udine Castello in collaborazione con la rivista del gusto Brda&Collio, Vino in Rosa e in programma al castello di Villalta di Fagagna il prossimo 25 novembre. Dettagli, qui.

Piccolipalchi

Doppio appuntamento – domenica 25 novembre – con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia grazie al sostegno della Regione e degli enti locali aderenti, e con la partecipazione della Fondazione Friuli. Alle 17 il Centro culturale L’Ottagono di Codroipo ospiterà Play della compagnia torinese Tecnologia Filosofica/Refrain dedicato ai bambini dai 2 anni in su. Alle 17.30 a Udine, invece, andrà in scena Bruno, spettacolo di danza contemporanea della compagnia Dimitri/Canessa, dedicato ai ragazzi dai 15 anni in su.

Arte

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne di domenica 25 novembre la Commissione pari opportunità del Comune di Udine ha organizzato sotto la Loggia del Lionello due eventi: dalle 10in poi si terrà la performance Cammini spezzati dell’artista Mauro Menardi e alle 12 la performance UDiAMO dell’artista Ivana Burello. Fino al 30 novembre in molti negozi della città saranno esposte opere di artiste friulane sul tema.

La prova di un’opera seria

Ultimo appuntamento, domenica 25 novembre, con l’opera lirica nel Circuito Ert. Alle 18 il Teatro Ristori di Cividale del Friuli ospiterà La prova di un’opera seria, farsa in un atto dell’abate Giulio Artusi musicata da Francesco Gnecco. La regia è di Carlo Antonio De Lucia, il maestro concertatore e direttore dell’orchestra è Takayuki Yamasaki, mentre i ruoli principali sono affidati a Anna Bordignon, Andrea Binetti, Olga Dyadiv, Roberto Gentili, Motoharu Takei e Fumiyuki Kato.

XI Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro

Domenica 25 novembre torna il Premio Nazionale Giovani Realtà del Teatro, una preziosa occasione per compagnie emergenti, registi e attori, rigorosamente under 35, di inserirsi nel mondo teatrale che conta. Info, qui.