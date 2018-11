Al via gli eventi natalizi alle Grotte di Villanova

LUSEVERA - I mesi di novembre e dicembre regalano ancora occasioni uniche per visitare l'Alta Val del Torre, in particolare la Grotta Nuova, a Villanova delle Grotte, nel Comune di Lusevera. Tre gli eventi in programma, pensati per godersi in tutta tranquillità e sicurezza il mondo sotterraneo.

DOMENICA 25 NOVEMBRE sarà possibile visitare il percorso turistico, per l’ultima volta prima della chiusura, dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30. La visita delle 11 coinciderà con l'attesissima performance artistico musicale di Jsintapanza, proposta da Emanuele Stefanutti, Manuel Stefanutti, Sayra e Susan Franzil, che fanno parte dell'associazione Adùn, ormai di casa con le loro rappresentazioni sensoriali. Ritrovo alla reception alle 10:30, gradita prenotazione. Il secondo evento si terrà domenica 8 dicembre, alle 11.

LA GROTTA NUOVA diventerà lo scenario perfetto per godersi l'atmosfera natalizia, cullati dal suono delle antiche villotte e dai canti friulani grazie alla partecipazione del Coro dell'Ute di Rivignano, diretto dal maestro Giovanni Zanetti. La partecipazione al concerto è libera. E’ sufficiente presentarsi alla reception a partire dalle 10.30, gradita prenotazione.

LA STAGIONE 2018 si concluderà domenica 16 dicembre, alle 17, in Sala Margherita, con la meditazione ‘Ritorno al Centro della Terra’, un bagno di gong, campane Tibetane e altri strumenti ancestrali, a cura di Stefano Dalan e Andrea Tosi. Ritrovo alla reception grotte alle 16.30. Evento su prenotazione. I posti sono limitati. Gli organizzatori ricordano che la temperatura interna alla grotta è di 11 gradi. Sono consigliati abiti comodi e caldi e scarpe da trekking. Per la meditazione è d'obbligo portare il tappetino da yoga, il sacco a pelo e il cuscino.

PER INFORMAZIONI e prenotazioni scrivere a tizcaver@gmail.com oppure visitare il sito internet www.grottedivillanova.it.