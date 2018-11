Magica domenica, a Udine, per grandi e piccini ()

UDINE – Per celebrare il mondo creato da J.K. Rowling in occasione dell’uscita di Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald, la Mediateca Mario Quargnolo ed il Visionario vi invitano domenica 25 novembre ad un’intera giornata dedicata alla magia! Una Magica domenicache accoglierà aspiranti maghi e streghe di ogni età, offrendo loro film, incontri, gioco e naturalmente un pranzo incantato! Numerosi gli appuntamenti in programma, a partire dalle 10.30 con il Mercato dei folletti, mercatino fatto dai ragazzi per i ragazzi in cui i giovani partecipanti potranno vendere o scambiare giochi, libri e altri loro tesori.

PROGRAMMA - In sala troverete Animali Fantastici - I crimini di Grindelwald (alle 10.30) e Mary e il Fiore della strega (alle 11), incantevole miscela di magia e fantasia in pieno stile Ghibli! E se volete vedere qualcosa di diverso dai vostri figli, nessun problema! Alle 11.00 troverete in sala anche Troppa Grazia di Gianni Zanasi, surreale commedia con Alba Rohrwacher, Elio Germano e il nostro Giuseppe Battiston. Alle 11 da non perdere l'incontro Visionario 9 3/4, un viaggio alla scoperta del magico mondo di Harry Potter in compagnia di Giorgio Placereani e aperto agli appassionati di ogni età. E per pranzo La fabbrica del panino del bistrò del Visionario permetterà ad ogni piccolo di scegliere tra i tanti ingredienti a disposizione per creare il più succulento dei panini del mondo! Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.00, vi aspettiamo invece con Giochi per tutti, con la consegna di un kit giochi e l'inaugurazione del Progetto The Smart Play – La mossa giusta e Ludoteca per tutti a cura del Comune di Udine. Per l’occasione la Mediateca del Visionario sarà inoltre eccezionalmente aperta dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Ma la «maratona magica» partirà già sabato pomeriggio 24 novembre alle 15 con VisioKids che vedrà sullo schermo del Visionario ‘Il mistero della casa del tempo’. Una fantastica avventura con maghi eccentrici, oggetti animati, misteriosi ticchettii e stregonerie! Al termine della proiezione ai piccoli spettatori che conserveranno il biglietto verrà offerta una sana e deliziosa merenda al bistrò del Visionario, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.

INFO - Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.