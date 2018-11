'Partenza in salita’: Corrado Tedeschi in scena a Osoppo

OSOPPO - Nella cornice del Teatro della Corte di Osoppo, sabato primo dicembre, alle 20.45, si esibirà uno tra i più famosi e talentuosi attori italiani, Corrado Tedeschi, interprete della commedia di Gianni Clementi ‘Partenza in salita’, prodotta da Skyline srl. Per la prima volta Corrado Tedeschi salirà sul palcoscenico con una partner speciale, sua figlia Camilla. I due, infatti, fino ad ora non hanno mai recitato insieme e la commedia di Gianni Clementi, diretta dallo stesso Tedeschi è l'occasione per padre e figlia di lavorare e calcare il palcoscenico per la prima volta insieme.

LO SPETTACOLO - La partenza in salita in macchina, diventa una metafora sulla difficoltà di crescere. La difficoltà di affrontare il mare magnum della vita per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di un'età si aggiungono le incertezze e l'immaturità di un padre immaturo, improvvisato ed impaziente, allora la miscela può diventare davvero esplosiva e, l'ora di lezione di guida per "partire in salita" può diventare l'occasione per conoscersi davvero, forse per la prima volta. Fra crisi adolescenziali, scoperte allarmanti, altarini svelati, telefonate di amanti, scatti d'ira, risse sfiorate, bugie colossali, ma anche complicità, risate, tenerezze, momenti di commozione.

INFO - 04321740499 | info@anathemateatro.com |