Novecento di Baricco arriva a teatro in Fvg

FRIULI – Novecento compie venticinque anni. La storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, questo il nome completo del protagonista, ritorna in scena nei prossimi giorni nel Circuito Ert. Novecento sarà martedì 27 novembre al Teatro Modena di Palmanova e mercoledì 28 e giovedì 29 novembre al Teatro Comunale di Monfalcone. Tutte e tre le repliche avranno inizio alle 20.45. Sui palchi regionali, diretto da Gabriele Vacis, salirà Eugenio Allegri, attore per cui un quarto di secolo fa Alessandro Baricco scrisse il testo. Novecento approderà in Friuli anche nel 2019 con una recita giovedì 17 gennaio a San Daniele.

LO SPETTACOLO - Negli anni a cavallo delle due guerre mondiali, abbandonato sulla nave dai genitori e ritrovato sopra un pianoforte da un marinaio, Novecento trascorre tutta la sua esistenza a bordo del Virginian, senza trovare mai il coraggio di scendere a terra. Impara a suonare il pianoforte e vive di musica e dei racconti dei passeggeri. Sul grande transatlantico Novecento riesce a cogliere l’anima del mondo, traducendola in grande musica jazz. In questo allestimento, lo spettacolo riparte dagli andamenti musicali della parola, dai gesti surreali, dalle evocazioni magnetiche che lo resero, al debutto, apprezzato dalla critica e amato dal grande pubblico.

INFO - Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it e chiamando il Teatro Modena di Palmanova (0432 924148) e il Teatro Comunale di Monfalcone (0481 494664).