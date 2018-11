Schianto in galleria: muore un 56enne di Sappada

SAPPADA - Un 56enne di Sappada, Donato Taddio, è morto venerdì mattina in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada statale 52 Carnica nella galleria Comelino, tra Santo Stefano e Auronzo di Cadore.

A scontrarsi sono state due auto e un furgone. Altre due persone (un marocchino residente a Lozzo e un ragazzo di 19 anni di San Candido) sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del Suem. Per Taddio, purtroppo, non c'è stato nulla fare. L'uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dello schianto, che ha bloccato per ore la viabilità. Le origini di Taddio si perdono in Carnia, tra i borghi di Villa Santina.