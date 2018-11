Che tempo farà il 25 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Sabato arriverà un fronte atlantico con Scirocco sull'alto Adriatico e correnti sostenute da sud-ovest in quota; tale fronte verso sera si sposterà in Slovenia. Domenica una vasta depressione mediterranea risalirà da sud e potrebbe arrivare fino alla nostra regione ma l'evoluzione non è certa.

Secondo l'Osmer Fvg, nella giornata del 25 novembre avremo delle previsioni incerte. Sulle zone sud-orientali ci sarà cielo coperto con probabili piogge moderate, sul resto della regione Fvg, invece, cielo in prevalenza nuvoloso con qualche possibile debole pioggia; verso ovest nuvoloso con con minor probabilità di pioggia.