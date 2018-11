Tavagnacco a Chievo con la novità Kollanen

TAVAGNACCO - Sabato 24 novembre si affrontano Chievo Verona e Tavagnacco per l’ottava giornata della serie A femminile. Fischio d’inizio alle 14.30, con il match che sarà arbitrato dal signor Croce della sezione di Novara. Le friulane si presentano in terra scaligera con 8 punti in classifica dopo il buon pareggio casalingo conquistato contro il Sassuolo, mentre le clivensi arrivano a questa sfida con 7 punti, dopo la pesante battuta d’arresto subita contro la Roma (7 a 1 il risultato finale). La buona notizia, in casa Tavagnacco, è il tesseramento ‘lampo’ di Heidi Kollanen, l’attaccante finlandese che potrà già essere a disposizione di mister Marco Rossi.

LE PAROLE DI MISTER ROSSI - «Non dobbiamo farci ingannare dal risultato della partita del Chievo della scorsa settimana – ammette Rossi – in quanto le nostre avversarie sono rimaste in corsa fino a venti minuti dalla fine. Dovremo state attente perché affrontiamo una squadra esperta e tecnicamente valida, soprattutto in attacco. Per questo ho chiesto grande concentrazione alla squadra, specialmente nella fase difensiva. Dovremo essere brave a sfruttare le nostre qualità». Non saranno della partita le infortunate di lungo corso come Piazza, Benedetti, Polli e Fracaros. Chi ci sarà, invece, è la nuova attaccante finlandese, che ha firmato un contratto che la lega al Tavagnacco fino a fine stagione. Nel suo Paese, nel 2018, ha disputato 22 partite segnando 15 reti e contribuendo in maniera determinante alla conquista del titolo nazionale. «Spero di ripetere la prestazione del secondo tempo contro il Sassuolo – aggiunge mister Rossi – quando ho visto determinazione e voglia di fare sul campo. Andiamo a Verona per fare punti e credo che faremo bene, anche giocando su un terreno sintetico».

LA GIORNATA DI CAMPIONATO - Le altre partite della giornata: Ac Milan-Orobica, Atalanza Mozzanica-As Roma, Pink Bari-Florentia, Sassuolo-Hellas Verona, Fiorentina-Juventus (domenica alle 12.30).