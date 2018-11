Banda campana rubava le batterie dei ripetitori di telefonia: arrestati

UDINE - Nella mattinata del 21 novembre, gli agenti della Squadra di Polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale di Trieste e della Sezione Polizia stradale di Udine, in collaborazione con la Sottosezione Polizia stradale di Milano Ovest, nell’ambito di un’attività di indagine tesa al contrasto dei furti delle batterie di energia elettrica che alimentano i gruppi di continuità delle antenne ripetitori di telefonia mobile, hanno arrestato quattro cittadini italiani di origine campana per furto aggravato: R.A. di 22 anni; D’. S. di 43 anni; B.E. di 38 anni; P.G. di 55 anni.

I soggetti, presumibilmente in 'trasferta' nella provincia di Udine, mediante l’utilizzo di appositi strumenti da scasso riuscivano ad asportare, con abilità non consueta, le batterie dai propri alloggiamenti. La pronta risposta investigativa dei poliziotti, supportata da un’attenta attività di osservazione e controllo dei malfattori, ha permesso di interrompere tempestivamente un’ulteriore attività criminosa dello stesso genere cogliendo, nei pressi di una cabina di antenna ripetitore della telefonia mobile, ubicata in provincia di Udine, i ladri sul fatto.

Successivamente, l’ulteriore attività di indagine ha permesso di sequestrare circa 200 batterie stipate per la maggior parte all’interno di un fondo ubicato sempre nella provincia di Udine. A conclusione dell’attività i quattro, con numerosi precedenti di polizia, dopo gli atti di rito, sono stati portati nel carcere di Udine. Si stima che, l’attività criminosa abbia causato alle compagnie telefoniche un danno economico di circa 90.000 euro.