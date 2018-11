Luminarie natalizie: Sereni Orizzonti 'illumina' Borgo Stazione e piazza XX Settembre

UDINE - Sono state ufficialmente accese le luminarie in alcune zone del centro storico di Udine e, anche quest’anno, Sereni Orizzonti si impegnerà offrendo il proprio contributo alla città illuminando le zone di Borgo Stazione e di piazza XX Settembre. Per martedì sera è previsto l’evento di accensione delle luci, alla presenza del sindaco e del presidente del Gruppo, Massimo Blasoni, alle ore 17.30 in zona Stazione e, a seguire alle ore 18, in piazza XX Settembre.

UN QUARTIERE DA FAR RIFIORIRE - «Illuminare la zona di Borgo Stazione, una delle zone più in difficoltà della città e problematica sotto vari aspetti, ci è sembrato un modo per dire che a tutta la città serve più luce e anche il quartiere delle magnolie, teatro di recenti episodi di cronaca, può e deve rifiorire» dichiara Massimo Blasoni, azionista di maggioranza del Gruppo Sereni Orizzonti. «All’inizio di via Roma abbiamo fatto installare un presepe luminoso, come simbolo di un Natale cattolico, ma anche di un Natale che trasmetta calore a tutti gli abitanti, commercianti e frequentatori del Borgo». Oltre al quartiere delle magnolie, Sereni Orizzonti continua anche a illuminare piazza XX Settembre, in pieno centro cittadino, dove peraltro sorge palazzo Kechler, il bellissimo edificio storico di proprietà dell’azienda.

GRUPPO FRIULANO - Sereni Orizzonti è uno dei primi tre player nazionali nella costruzione e gestione delle residenze Sanitarie per anziani. Oltre 5.000 posti letto, 3.000 occupati e un trend di crescita del 30% annuo sono all’attivo del Gruppo, che ci tiene a mantenere orgogliosamente la sua sede udinese.