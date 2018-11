Pd, Vincenzo Martines nuovo segretario cittadino

UDINE - «Siamo qui, per una nuova scommessa e una nuova impresa». Lo ha detto il segretario regionale del Pd Salvatore Spitaleri, intervenendo a Udine alla Convenzione comunale del Partito Democratico, che ha proclamato Vincenzo Martines nuovo segretario cittadino. Ripercorrendo le tappe di un partito che nel 2018 «avrebbe potuto perdersi», Spitaleri ha indicato la «cifra di questi mesi» nell'immagine dell'essere «fianco a fianco» e ha ribadito la necessità che «la progettualità non sia affidata quasi magicamente ad un leader, ma che sia frutto di un lavoro collettivo». Il partito, ha precisato, deve avere «voglia di contaminarsi» e non bisogna «chiudere la porta a chi si avvicina».

Parallelamente, Spitaleri ha esortato il partito ad «aprirsi alle forze sociali, politiche e culturali del territorio che condividono principi democratici e valori costituzionali, senza egemonie culturali o false primogeniture».

«Celebrare una fase congressuale è importante - ha aggiunto Spitaleri - anche perché è una formidabile occasione per dirci che vale ancora la pena impegnarsi, che partecipando alla vita di partito penso ai miei figli, ai miei nipoti, ai miei amici, ai miei vicini e che - ha concluso - alle paure si può dare una risposta diversa dal barricarsi in casa aspettando una ronda».