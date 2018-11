Nicola e De Paul 'guariscono' l'Udinese: Roma battuta 1 a 0

UDINE – Funziona la cura Nicola, con l’Udinese che batte la Roma per 1 a 0 e conquista, finalmente, 3 punti. A risolvere la partita è una magia di De Paul, bravo a trasformare un assist di tacco di Pussetto.

Primi minuti interlocutori, durante i quali c’è da segnalare solo il saluto tra le tue curve, con gli ultrà della Roma che espongono uno striscione con la scritta «Nelle avversità ci hai teso la mano, un saluto all’amico friulano». La prima conclusione arriva all’8’ con El Shaarawy che prova a sorprendere Musso con un bel tiro dal limite, ma l’estremo difensore bianconero para. Prova a mettere la testa avanti l’Udinese, che nei primi minuti non riesce mai a superare la metà campo, ma il lancio per De Paul è troppo lungo. Ancora El Shaarawy cerca la via della rete al 19’, con il suo tiro che termina alto. Al 26’ bella azione dei padroni di casa, ma al momento di concludere la difesa giallorossa recupera e l’azione sfuma. Al 28’ Pussetto recupera palla a centrocampo, scambia con De Paul che gli restituisce il pallone, ma il numero 23 dei friulani non riesce a imprimere forza al pallone colpito di testa e la palla va fuori. Al 31’ è Behrami a tirare la fuori area e sfiorando il palo, certificando il buon momento della squadra di Nicola. Al 33’ una violenta botta di Kolarov dal vertice sinistro dell’area finisce alta. Al 35’ è Schick a mettere i brividi a Musso, con il suo colpo di testa che è centrale. Al 39’ è Nzonzi a provarci, con un tiro che sfiora il palo. Al 41’ grande occasione della Roma, con Kolarov che calcia una punizione all’altezza del calcio d’angolo direttamente in porta, trovando l’opposizione di Musso sul primo palo.

La ripresa si apre, all’8’ con una gran conclusione di Kolarov che termina a lato. Al 9’ azione personale di De Paul, che dopo aver ricevuto la palla di tacco da Pussetto al limite dell’area, salta Jesus e batte Mirante, accendendo l’entusiasmo del Friuli. Al 17’ Pussetto va in gol, ma l’arbitro, dopo aver consultato la Var annulla per un tocco di mano. Preme la Roma, alla ricerca del pareggio. Al 32’ è Pellegrini a tentare la conclusione, con il pallone che termina alto. Al 39’ un colpo di testa di Dzeko finisce alto. Poco dopo, al 40’, Pussetto schiaccia di testa, con Mirante che è attento e para. Dopo 6 minuti di sofferenza (e una clamorosa occasione 'mangiata' da Machis) la partita termina, con l’Udinese che porta a casa la partita della rinascita. Almeno così si augura tutto il popolo friulano.