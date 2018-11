Piscina di via Pradamano, Pizzocaro: «Sbloccato progetto fermo da anni»

UDINE - «Erano anni che la piscina comunale coperta di via Pradamano aspettava gli interventi di manutenzione straordinaria che oggi sono stati finalmente realizzati. Si tratta dell’adeguamento sismico dell’intera struttura muraria ma anche del rifacimento del controsoffitto della piscina, della ritinteggiatura dei vani dell’ingresso e degli spogliatoi, dell’installazione di un nuovo sistema di illuminazione e di un nuovo impianto elettrico, della pulizia e parziale sostituzione dei canali di trattamento dell’aria e del rinnovo dei serramenti d’ingresso alla struttura». Queste le parole con cui l’assessore allo sport, attività del tempo libero, pianificazione territoriale Paolo Pizzocaro ha tagliato il nastro dell’impianto dopo la conclusione dei lavori. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 200 mila euro circa, inclusa la risistemazione del marciapiede esterno in porfido, ed è durato cinque mesi.

«Garantire ai bambini e ragazzi e a tutti coloro che fanno sport un ambiente salubre, pulito, funzionale e sicuro è per questa amministrazione una proprietà che va di pari passo con l’educazione all’adozione di stili di vita sani. Per questo sono orgoglioso di tagliare questo nastro e di poter dire che questa giunta ha sbloccato un progetto ambizioso, importante per i cittadini e che purtroppo era fermo da anni in attesa di essere realizzato. Oggi finalmente ce l’abbiamo fatta», conclude Pizzocaro.