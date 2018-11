Alla guida di un'auto inglese con la patente contraffatta: denunciato

UDINE – Ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato essendo alla guida di un’auto inglese, con la guida a sinistra. Un semplice controllo che ha permesso di scoprire un cittadino iracheno richiedente asilo politico, regolare sul territorio italiano che girava con una patente falsa. A darne notizia è il Messaggero Veneto.

Il controllo è scattato giovedì nei pressi di viale Duodo. Sono stati gli agenti del Reparto prevenzione crimine di Padova a insospettirsi vedendo sfrecciare una Bmw serie 5 station wagon targata GB. La patente irachena era falsa e quella internazionale conteneva una serie di errori di ortografia (una ventina). ‘trasporto di coze’ anziché ‘trasporto di cose’, ‘firina’ anziché ‘firma’, solo per fare alcuni esempi.

L’uomo è stato denunciato per le ipotesi di reato di falso materiale e ricettazione (per il possesso di documenti falsi), ed è stato multato di 5 mila euro per essere senza patente.