Violenza di genere: sfregio a una vetrina abbellita con la scarpe rosse

SAN GIORGIO DI NOGARO - Atto increscioso nei confronti di un negozio di San Giorgio di Nogaro. Il punto vendita di articoli sanitari 'Punto salute', che si trova in via Emilia, è stato preso di mira dai vandali. A denunciare l'accaduto è la persona che porta avanti l'attività e che per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, aveva deciso di decorare a tema una delle vetrine, che si affacciano su una strada statale. I malintenzionati hanno infranto con un sasso il vetro con all'interno le scarpe rosse, simbolo scelto a livello nazionale contro la violenza sulle donne.

Questo il messaggio apparso su Facebook a firma di Giuliana Pantanali: «Questa è pura VIOLENZA verso le DONNE! Oggi nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne qualcuno ha fatto questo! È il mio negozio, la mia vetrina a tema... sono sconvolta! Un gesto di una violenza inaudita contro un simbolo molto forte! Questo è odio nei confronti di tutte le donne!».