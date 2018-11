Premariacco, con il ritorno del maltempo riecco le vibrazioni

PREMARIACCO – Con il ritorno del maltempo le case nei pressi del ponte romano di Premariacco sono tornati a tremare. E’ assodato, oramai, che queste vibrazioni provengano dalla forre del fiume Natisone.

Una situazione che non fa stare tranquillo il sindaco Roberto Trentin, che dalle pagine del Messaggero Veneto polemizza con il Centro sismologico di Udine, reo, a suo dire, di non aver ancora fatto pervenire la relazione promessa dopo il sopralluogo di quindici giorni fa. Il primo cittadino punta il dito anche contro Regione e Fvg Strade che non avrebbero ancora dato un parere rispetto alla tenuta del ponte romano in seguito al perdurare di queste vibrazioni.

La causa del fenomeno sarebbe da ricercare in un’onda sonora prodotta nelle cavità carsiche che si trovano nei pressi del fiume Natisone. Ora il Comune, in attesa di ricevere delle risposte, potrebbe chiudere il ponte al traffico pesante.