Solidarietà, Fedriga: «Il Banco Alimentare è un aiuto reale ai nostri poveri»

PASIAN DI PRATO - «Il Banco Alimentare è un esempio di reale aiuto a chi tra i nostri poveri ha davvero bisogno di sostegno, senza futile demagogia ma con la fatica e la forza di una vera rete di solidarietà». Così il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha portato il suo saluto ai volontari impegnati nella 22ma Giornata nazionale della Colletta alimentare.

«Qui si tocca con mano il valore della solidarietà che il Friuli Venezia Giulia sa esprimere non solo in occasioni come questa, ma con un'opera di carità costante nel tempo», ha sottolineato il governatore portando il suo personale ringraziamento al presidente del Banco alimentare Fvg, Paolo Olivo. Assieme a lui opera una rete di oltre cinquanta volontari da cui è composta l'associazione regionale, alla quale nella giornata odierna si affiancano i volontari delle varie squadre di Protezione civile comunali impegnate a raccogliere dalle diverse località della regione le donazioni di alimenti che vengono stoccate nel magazzino di Pasian di Prato per la successiva redistribuzione. Obiettivo è superare la raccolta del novembre 2017 che ha raggiunto 564 tonnellate di cibo donate, grazie all'adesione di 820 punti vendita alimentari in tutta la regione ed oltre 12 mila volontari al lavoro.

L'associazione Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia Onlus è membro della Rete Banco Alimentare guidata dalla Fondazione Banco Alimentare, che ha come scopo quello di contribuire alla soluzione dei problemi della fame, dell'emarginazione e della povertà. Opera dal 1996 in tutto il territorio regionale e nel Veneto orientale. Il cibo raccolto viene distribuito alle oltre 340 strutture caritative aderenti, che portano aiuto a quasi 52 mila bisognosi assistiti. Complessivamente nel corso del 2017 sono state redistribuite 2.821 tonnellate di alimenti, per un valore commerciale di più di 6,6 milioni di euro.