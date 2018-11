La Gsa torna a mani vuote da Jesi

UDINE - La Gsa Udine, davanti alle telecamere di SportItalia, cade a Jesi perdendo per 89 a 77. Un campo stregato quello marchigiano, che vede ancora una volta i friulani soccombere davanti ad avversari, sulla carta, più deboli e che manda in fumo la possibilità di allungare il filotto di 4 vittorie consecutive.

La formazione di coach Cavina gioca discretamente due dei quattro tempi del match, ma sono quelli che contano di meno, il primo ed il terzo, mentre subisce parziali piuttosto clamorosi negli altri due. Il piano partita svelato ai giornali («dobbiamo giocare in velocità ed impedire a Jesi di correre») riesce molto poco ai bianconeri che lasciano spesso ai marchigiani ampi spazi di campo per lanciarsi in contropiede e segnare sotto canestro senza troppi problemi. Nonostante Jesi conti praticamente su due soli giocatori sotto canestro, il veterano ex Snaidero Rinaldi ed il giovane Totè, entrambi in campo per 37', i bianconeri non riescono a conquistare la supremazia sotto le plance ed, anzi, subiscono in difesa dallo stesso Totè (autore di 18 punti) che ha goduto della difesa piuttosto «allegra» montata su di lui da Powell.

Nonostante tutto questo, dopo essere andata sotto di 9 all'intervallo di metà partita, la Gsa era riuscita a riportarsi avanti, nella terza frazione, con le giocate di un positivo Simpson, il migliore tra i bianconeri (22 punti ed 8 rimbalzi per l'americano), che aveva piazzato due triple facendo prospettare un ultimo quarto favorevole agli ospiti. I bianconeri, invece, nel finale si sono disuniti, sbagliando tiri aperti anche da parte dei suoi uomini migliori (illuminante l'1/7 nel tiro da tre dello specialista Pinton) e perdendo palloni in attacco, nonché compiendo ingenuità difensive che sono costate i canestri di Jesi che, alla fine, ha vinto con merito il match.



Termoforgia Jesi - G.S.A. Udine 89-77 (16-20, 46-37, 57-60)

Termoforgia Jesi: Andre Jones 23 (6/10, 3/7), Leonardo Totè 18 (9/13, 0/1), Lorenzo Baldasso 16 (2/5, 3/3), Kevin Dillard 15 (1/4, 3/8), Tommaso Rinaldi 9 (3/8, 0/1), Bruno Mascolo 8 (2/5, 0/0), Isacco Lovisotto 0 (0/0, 0/1), Matteo Santucci 0 (0/0, 0/0), Simone Mentonelli n.e., Babacar Kouyaten n.e., Antonio Valentini n.e., Giulio Bordoni n.e.. All. Cagnazzo.

G.S.A. Udine: Trevis Simpson 22 (5/10, 4/6), Marshawn Powell 18 (6/11, 2/5), Riccardo Cortese 10 (2/7, 2/6), Francesco Pellegrino 6 (2/4, 0/0), Marco Spanghero 5 (1/2, 1/5), Salvatore Genovese 5 (1/1, 1/2), Lorenzo Penna 4 (2/3, 0/0), Chris Mortellaro 4 (1/3, 0/0), Mauro Pinton 3 (0/1, 1/7), Stefan Nikolic 0 (0/1, 0/0). All. Cavina.