Che tempo farà lunedì 26 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Per la giornata di lunedì 26 novembre, l'Osmer Fvg prevede, nella notte cielo coperto con precipitazioni in genere moderate e quota neve in calo dai 1.500 metri verso i 1.000-1.200 metri.

Lunedì mattina le piogge tenderanno a cessare a partire dalla costa, mentre sui monti continueranno, con quota neve che sulle Alpi Giulie potrà scendere fino a 600 metri circa. Dal pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso e sarà possibile qualche residua precipitazione locale più probabile sui monti. Previsione incerta.