Crolla un argine e un 28enne precipita sul greto del fiume battendo la testa

FORNI DI SOPRA – Stava lavorando sul margine del torrente Agozza, nella frazione di Andrazza, quando l’argine ha ceduto sotto i suoi piedi facendolo precipitare. L’uomo, un 28enne di Forni di Sopra, è caduto battendo la testa sui sassi. Inizialmente non sembrava nulla di grave, ma poi, visto lo stato confusionale della persona ferita, è stato fatto intervenire il personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza e con l’elicottero.

Il fatto è accaduto domenica. Come riferisce il Messaggero Veneto, il 28enne si trovava in un terreno insieme al padre per sgomberarlo dagli alberi caduti dal maltempo. A un certo punto il terreno nella parte vicino al corso d’acqua ha ceduto, facendolo precipitare. Il giovane si è rialzato come se niente fosse ma sulla via del ritorno a casa ha cominciato ad accusare dei malesseri.

Il 28enne è stato trasportato all’ospedale di Udine, dove gli è stato riscontrato un forte trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.