Cercano di scavalcare la recinzione esterna del Friuli: denunciati due tifosi

UDINE – Hanno cercato di scavalcare la recinzione esterna dello stadio Friuli per assistere alla partita tra Udinese e Milan ma il loro gesto non è passato inosservato al servizio di vigilanza.

E così due giovani della provincia milanese, un 24enne e un 23enne, sono stati denunciati in stato di libertà e nei loro confronti sarà avanzata la proposta di emissione della misura di prevenzione del Daspo. A procedere sono stati i carabinieri della stazione di Codroipo. Per la stessa partita ci sono altri tifosi che rischiano il Daspo per comportamenti scorretti tenuti all'interno dello stadio Friuli.