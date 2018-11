In auto aveva dei grimaldelli e altri 'strumenti di lavoro': 29enne arrestato

TARVISIO - I carabinieri del nucleo radiomobile di Tarvisio hanno tratto in arresto un 29enne cittadino romeno. Sulla testa dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Milano per il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

L’ARRESTO - Quando è stato fermato il 29enne è stato trovato in possesso di un ferro sagomato, utile allo scasso, e due lame. Il tutto è stato posto sotto sequestro. Lo straniero, invece, è stato portato alla Casa Circondariale di Udine in esecuzione all’ordine di carcerazione, e per il possesso ingiustificato di chiave alterate o di grimaldelli.