L'auto la prende in pieno mentre è in sella alla bici: morta una donna

SESTO AL REGHENA - E’ stata investita e uccisa mentre si trovava in sella alla sua bici, non lontano da casa. La vittima, una 79enne, stava percorrendo via Marconi, a Ramuscello di Sesto al Reghena, poco prima delle 10 del 26 novembre, quando è stata travolta. Inutili i soccorsi.

L’INCIDENTE - Secondo le primissime informazioni, la signora è stata presa in pieno da u’utilitaria che viaggiava nella sua stessa direzione. L’impatto è stato molto violento. A prestare i primi soccorsi e a chiamare i sanitari è stata la persona che si trovava al volante. La polizia locale sta ascoltando alcuni testimoni per accertare la dinamica del tragico incidente.