Scoppia una lite al Sert, ’spunta’ un coltello e un infermiere finisce all’ospedale

UDINE - Scoppia una zuffa al Sert di via Pozzuolo, a Udine: i carabinieri denunciano due persone per porto abusivo di oggetti atti a offendere e per lesioni personali.

L’AGGRESSIONE - I militari si sono recati alla sede del Servizio per le Tossicodipendenze (Sert) di Udine dopo una richiesta di intervento. Arrivati in via Pozzuolo hanno cercato di sedare gli animi e hanno denunciato un 41enne senza fissa dimora per l’ipotesi di reato di lesioni personali. L’uomo ha infatti aggredito un infermiere della struttura, che ha riportato delle lesioni giudicate guaribili in 4 giorni.

IL COLTELLO - Nell’occasione gli uomini dell’Arma hanno controllato anche un 52enne che è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, poi sequestrato. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di porto abusivo di oggetti atti a offendere.