Nuovi cantieri in città all'inizio del 2019: al via opere da 1,4 milioni di euro

UDINE - La giunta comunale ha dato il via libera a una serie di opere pubbliche che nei prossimi mesi interesseranno la viabilità di centro e periferie. In particolare, come ha comunicato il vicesindaco Loris Michelini, 900 euro saranno investiti per il rifacimento del porfido nelle vie Aquileia e Gemona, 500 euro per una serie di asfaltature.

Nelle due storiche vie del centro sarà completamente riposizionato il porfido, utilizzando la stessa tecnica utilizzata in via Poscolle. Nonostante le risorse siano già a disposizione del Comune di Udine, si è deciso di posticipare l’avvio dei lavoro tra febbraio e marzo. Lo stesso dicasi per le asfaltature, che prenderanno il via all’inizio del 2019 utilizzando fondi derivanti dall’avanzo di bilancio. Come ha comunicato Michelini, si interverrà in via Nazionale, via del Cotonificio (tra via Freschi e via Cadore), via Marsala, via 3 Galli, via Padova e via Cividina.