Welcome Day: il 28 novembre festa delle matricole

UDINE – È tutto pronto per il Welcome day, seconda edizione della festa di benvenuto ai nuovi iscritti per l’anno accademico 2018/2019 dell’Università di Udine. La data coincide con il compimento dei quarant’anni di attvità del Centro Universitario Sportivo (Cus), che ospiterà la festa al PalaCus. L’appuntamento è per mercoledì 28 novembre dalle ore 19, in via delle Scienze 100, nel polo scientifico dei Rizzi. Daranno il benvenuto alle studentesse e agli studenti che hanno scelto l’Ateneo friulano per il loro percorso di formazione universitaria il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, il presidente del Cus,Gianluca Bianchi, e la direttrice dell’Ardiss, Lydia Alessio-Vernì.

La serata, che culminerà con pizza party e dj set, presenterà i servizi dedicati agli studenti, anche grazie agli interventi della delegata per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, e del delegato per lo sport, Stefano Lazzer. Porteranno il saluto irappresentanti degli studenti e saranno presenti le associazioni studentesche operanti all’interno del contesto universitario: Nuova Associazione Studenti Erasmus Udine, Aegee Associazione giovanile europea, Associazione Univeristaria Iris, Gruppo Teatrale Universitario, Elsa Associazione Studenti di Diritto Udine. Nell’occasione, a studenti e matricole si presenteranno i tutor dei corsi di studio per l’anno accademico 2018/19.

Alla festa, dedicata a tutta la comunità universitaria, prenderanno parte anche le eccellenze sportive del Cus: squadre e atleti che si sono distinti agli ultimi campionati nazionali universitari. Il Palacus aprirà le porte alle 19. Studenti e matricole potranno accedere con la Easy Cus card che potrà essere ritirata all’ingresso durante la serata, oppure nei giorni precedenti l’evento con le modalità indicate sul sito del CUS (www.cusudine.org). I primi 100 studenti che accederanno all’evento riceveranno uno speciale omaggio. Dopo il saluto del rettore, pizza party per tutti i partecipanti e dalle 21 si darà il via alla musica. Grazie alla preziosa collaborazione della Saf oltre alle linee urbane 9 e 10 per raggiungere la festa, dalle ore 24 sarà messo a disposizione degli studenti un servizio aggiuntivo, da utilizzare con regolare titolo di viaggio, che effettuerà corse di rientro verso il centro città e la stazione Fs. Per una migliore organizzazione gli studenti interessati possono prenotare l’utilizzo del trasporto di rientro attraverso apposito form on line.