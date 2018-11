Doppio furto tra Udine e Tavagnacco: il bottino sfiora i 35 mila euro

UDINE – Doppio colpo negli ultimi giorni tra Udine e Tavagnacco. A finire nel mirino dei malviventi sono stati due appartamenti, uno in via Monte Ortigara, l’altro nei pressi di via del Cotonificio. Ingente il bottino, che si aggira attorno ai 35 mila euro.

Il primo colpo è stato messo a segno domenica al confine tra i comuni di Udine e Tavagnacco. Dopo essere riusciti a entrare nell’appartamento dal giardino, hanno rovistato ovunque mettendo le mani su gioielli, capi firmati e contanti per un valore di circa 15 mila euro. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della stazione di Feletto Umberto.

L’altro furto è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Monte Ortigara. I ladri sono riusciti a forzare una finestra al primo piano entrando in casa e impossessandosi di gioielli per un valore di circa 20 mila euro. Anche in questo caso delle indagini si stanno occupando i carabinieri. Quelli della Compagnia di Udine e della stazione di Udine est.