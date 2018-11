Avvicinare i giovani alla creatività digitale: iniziativa del Ditedi

TAVAGNACCO - Parte una nuova edizione di Crea Lab 4.0, il corso di formazione gratuito organizzato da Ditedi, il cluster delle tecnologie digitali, in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, che ha lo scopo di avvicinare i giovani tra i 16 e i 30 anni alla creatività digitale attraverso laboratori che prevedono lezioni pratiche e interattive con sperimentazioni in laboratorio e realizzazione di progetti in ottica 4.0. Le iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre.

Tra gli argomenti che saranno trattati ci sono la domotica, l’internet delle cose, il videomaking, la fotografia e i social, l’immersività a 360°, la realtà virtuale, la costruzione di un raspberry, la grafica creativa.

Il corso prevede il rilascio di un attestato di partecipazione riconosciuto (per la frequenza ad almeno il 75% delle lezioni). L’iniziativa si rivolge agli under 30 residenti nel comune di Tavagnacco. In programma ci sono 8 lezioni a cadenza settimanale dal 5 dicembre 2018 al 6 febbraio 2018 , dalle 17.30 alle 19.30 nella sala consigliare a Feletto Umberto. Per maggiori informazioni è possibile contattare lo staff Ditedi alla mail info@ditedi.it o al numero di telefono 0432 1698013.