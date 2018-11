Investita in via Gemona: 22enne finisce all’ospedale

UDINE - Paura nel pomeriggio di lunedì 26 novembre a Udine, dove una ragazza è stata investita ed è finita all’ospedale.

L’INCIDENTE - L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale dell'Uti Friuli Centrale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso. L’investimento è avvenuto attorno alle 17.30, lungo via Gemona. Secondo le prime informazioni raccolte, il conducente della Vespa Piaggio (D.G.M., queste le iniziali) un 56enne italiano residente a Udine, stava percorrendo via Gemona, in direzione del centro cittadino, proveniente dal piazzale Osoppo. Arrivato all'altezza del civico 92 ha preso in pieno la ragazza, un 22enne residente in città, S.A.P. le sue iniziali. E' stato chiesto subito l’intervento dei soccorsi. La giovane è stata presa in carico dai sanitari che l’hanno trasportata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.