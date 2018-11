FVG - Una circolazione debolmente depressionaria fa affluire sulla regione correnti nord-orientali ancora umide in quota martedì, più secche mercoledì e giovedì.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 28 novembre avremo cielo da sereno a poco nuvoloso per qualche velatura sulle zone orientali. Sulla costa soffierà Bora da sostenuta a temporaneamente forte. Vento da nordest moderato anche in quota. Possibili locali gelate in pianura.